Администрация Томской области направила 21,5 млн рублей на поддержку общепита

Падение сферы общественного питания составило более 36 % в 2019 году. Фото: Алиса ТИТКО

Предприятия общественного питания Томской области получили из регионального бюджета 21,5 млн рублей за 2020 год на компенсацию коммунальных платежей, расходов по оплате комиссий сервисов доставки готовой еды, а также субсидии на приобретение фудтраков, — сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

«Сфера общественного питания объективно стала одной из наиболее пострадавших отраслей, падение к 2019 году составило 36,6 процента, — сообщил заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр на пресс-конференции. — Однако кризис — это еще и время возможностей, когда легко начинать: на рынке низкие ставки на аренду и большое количество невостребованного оборудования. Поэтому в 2020 году только в Томске появилось 15 новых заведений».

Региональную поддержку в размере более 17 млн рублей на компенсацию затрат по оплате ЖХК и услуг сервисов доставки готовой еды получили 118 малых и средних предприятия общепита.

Еще 4,4 млн рублей из областного бюджета направлено на возмещение 50 % затрат на приобретение трех фудтраков.