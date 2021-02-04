114 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

За минувшие еще 114 жителей Томской области "победили" "корону". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 114 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 25 839 человек, — сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 87 новых случаев заболевания

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 42,2% мест.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,91.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 марта включительно.