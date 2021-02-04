Коронавирус унес жизни еще четырех жителей Томской области

За минувшие сутки еще четверо умерло от COVID-19 в Томской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 4 февраля, стало известно о смерти еще четырех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в четверг на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 271 человек.

— Томская область за последние сутки умерло четверо, за весь период 271 пациент, — говорится в сообщении.

В целом в Томской области за весь период пандемии заболело 28 599 человек, умерло 271 пациентов, 25 839 больных выздоровело.

Напомним, что режим ограничений в Томской области продлен губернатором до 31 марта 2021 года включительно. Ранее сообщалось, что ситуация с коронавирусом в регионе начинает стабилизироваться.