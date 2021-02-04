«Все меньше и меньше»: в Томске за минувшие сутки 87 новых случаев заражения

За минувшие сутки в Томской области обнаружено 87 новых случаев заболевания COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 4 февраля, в Томской области выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 28 599 подтвержденных случаев заболевания.

За последние сутки в стране выявлено 16 714 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 521 пациентов скончались, 24822 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 3 917 918 человек, 75 205 скончались, 3,4 млн выздоровели.