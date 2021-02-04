Мэрия Томска поручила коммунальным службам тщательнее убирать снег с крыш

«Серьезную опасность для пешеходов и техники могут представлять снежные накопления на крышах, особенно, при нестабильной погоде и сильном ветре", - и.о. мэра Михаил Ратнер. Фото: Евгения ГУСЕВА

Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер поручил главам районных администраций, «Санитарной милиции», «Центра технического надзора» и всех служб, задействованных в контроле за уборкой снега, усилить контроль за очисткой снега с кровель крыш, чтобы предотвратить схода наледи на пешеходные зоны, — сообщила в четверг пресс-служба обладминистрации.

Так, и.о. мэра велел коммунальным службам увеличить периодичность выездных проверок по качеству и своевременности проводимых работ, соблюдению техники безопасности. Также участки уборки должны быть огорожены сигнальными лентами, обозначены соответствующими дорожными знаками, работники должны быть обеспечены страховкой.

«Ежедневно в Томске ведется серьезная работа по приведению кровель в нормативное состояние, это вижу лично во время объезда территории. Нужно сохранить набранные темпы. Ваша задача – обеспечить контроль за своевременной уборкой снега силами собственников зданий и домов, не только жилищных организаций, соблюдением ими правил безопасности, к нарушителям нужно применять самые строгие меры, не может быть никаких компромиссов в вопросах безопасности томичей», — сказал Михаил Ратнер, обращаясь к районным администрациям и «Санитарной милиции». По его словам, участники рейдов должны также проверить соблюдение Правил благоустройства и собственниками торговых объектов, офисных зданий, предприятий и пр.

По данным пресс-службы, главы районных администраций доложили, что в среду были очищены 113 объектов от снега и наледи.

Также уточняется, что дежурные смены «ТомскСАХ» усилены дополнительным числом специалистов и техники. Так, за минувшие сутки в уборке городских улиц была задействована 181 единицы спецтехники. На полигоны доставили 6, 3 тыс. тонн снега с 281 участка улично-дорожной сети Томска. В четверг днем снег вывозят с ул. Елизаровых и в районе Путепровода.