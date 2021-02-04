Томичи смогут оформить и распорядиться материнским капиталом еще быстрее

Дистанционно сертификат на материнский капитал можно оформить через сайт ПФР или портал госуслуг Фото: Архив "КП"

Сначала 2021 года оформить материнский капитал и распорядиться его средствами можно быстрее. На выдачу сертификата теперь отводится не более пяти рабочих дней вместо прежних пятнадцати, на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала – не более десяти рабочих дней вместо одного месяца, - сообщает пресс-служба Пенсионного фонда по Томской области.

Уточняется, что в некоторых случаях эти сроки могут увеличиваться. Например, если ведомство или владелец сертификата не предоставили в ПФР необходимые документы и сведения, решение о распоряжении средствами материнского капитала может быть принято в течение двадцати рабочих дней.

Также сообщается, что в настоящее время сертификат на материнский капитал оформляется автоматически через личный кабинет владельца сертификата на сайте ПФР или портале госуслуг. Уже после этого семья может распоряжаться материнским капиталом.

В большинстве случаев, распорядиться материнским капиталом можно дистанционно – не посещая ПФР или МФЦ. Так, достаточно подать заявление через портал госуслуг и указать в нем необходимые сведения из документов, чтобы направить материнский капитал на улучшение жилищных условий или если семья решит распорядиться сертификатом на оплату образовательных услуг ребенку, обучающемуся в вузе или организации профессионального образования.

Через электронные сервисы и непосредственно в банке можно подать заявление, чтобы распорядиться материнским капиталом на уплату первоначального взноса или погасить основной долг по кредитному договору. Также в банке можно подать заявление на погашение материнским капиталом кредита на приобретение или строительство жилья, оформленного ранее.