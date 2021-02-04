Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Томичи смогут оформить и распорядиться материнским капиталом еще быстрее

Сертификат на маткапитал оформляется автоматически
Елена Жердева
КомментироватьОставить комментарий
Дистанционно сертификат на материнский капитал можно оформить через сайт ПФР или портал госуслуг

Дистанционно сертификат на материнский капитал можно оформить через сайт ПФР или портал госуслуг

Фото: Архив "КП"

Сначала 2021 года оформить материнский капитал и распорядиться его средствами можно быстрее. На выдачу сертификата теперь отводится не более пяти рабочих дней вместо прежних пятнадцати, на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала – не более десяти рабочих дней вместо одного месяца, - сообщает пресс-служба Пенсионного фонда по Томской области.

Уточняется, что в некоторых случаях эти сроки могут увеличиваться. Например, если ведомство или владелец сертификата не предоставили в ПФР необходимые документы и сведения, решение о распоряжении средствами материнского капитала может быть принято в течение двадцати рабочих дней.

Также сообщается, что в настоящее время сертификат на материнский капитал оформляется автоматически через личный кабинет владельца сертификата на сайте ПФР или портале госуслуг. Уже после этого семья может распоряжаться материнским капиталом.

В большинстве случаев, распорядиться материнским капиталом можно дистанционно – не посещая ПФР или МФЦ. Так, достаточно подать заявление через портал госуслуг и указать в нем необходимые сведения из документов, чтобы направить материнский капитал на улучшение жилищных условий или если семья решит распорядиться сертификатом на оплату образовательных услуг ребенку, обучающемуся в вузе или организации профессионального образования.

Через электронные сервисы и непосредственно в банке можно подать заявление, чтобы распорядиться материнским капиталом на уплату первоначального взноса или погасить основной долг по кредитному договору. Также в банке можно подать заявление на погашение материнским капиталом кредита на приобретение или строительство жилья, оформленного ранее.