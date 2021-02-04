«Читайте на здоровье!»: томичи собирают книги для онкобольных

Акция приурочена к Всемирному дню борьбы против рака (4 февраля) и Международному дню дарения книг (14 февраля).

Томичей приглашают принять участие в акции «Читайте на здоровье!». В рамках которой предлагается поддержать людей с онкологией, проходящих лечение в стационарах. Об этом сообщили представители проекта «Розовая лента» в своих соцсетях.

«С 4 по 14 февраля проект "Розовая лента" проводит сбор книг для стационаров Томского областного онкологического диспансера и НИИ Онкологии Томского НИМЦ. Акция приурочена к Всемирному дню борьбы против рака (4 февраля) и Международному дню дарения книг (14 февраля)», - говорится в сообщении. Организаторы уточняют, что принимается современная легкая художественная литература, например, детективы, авантюрные романы, а также просветительские и научно-популярные книги в хорошем состоянии.

Книги можно принести по адресу: ул. Татарская, 37/1, оф. 220, контактный телефон 8 (952) 162 32 38 (Розовая лента): В пятницу 5 февраля, книги могут принять с 15.00 до 19.00, 6 февраля с 11.00 до 15.00, 7 февраля с 10.00 до 14.00, 12 февраля с 15.00 до 19.00 и 13 февраля с 11.00 до 15.00.

Также, если вы планируете подарить 10 и более книг, организаторы акции готовы за ними приехать.

Помимо этого, принимаются книги для пациентов НИИ кардиологии Томского НИМЦ (для взрослых и детей) и детские книги для маленьких пациентов Генетической клиники НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ. Их можно привезти в рабочие дни по адресам: ул. Киевская, 111а (НИИ Кардиологии) ул. Набережная р. Ушайки. 10 (НИИ Медицинской генетики)

Проект "Розовая лента: знать, не бояться, быть рядом" работает в Томской области с 2017 года. Цель проекта - повышение качества жизни женщин с раком молочных желез (РМЖ), находящихся в процессе лечения и после его завершения и профилактика рака молочной железы.