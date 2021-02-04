Томские заключенные в 2020 году выпустили товар на сумму более 400 млн рублей

Для расширения производства, в течение 2020 года в колониях было создано 122 дополнительных рабочих места.

В 2020 году ведомственные цеха регионального УФСИН выпустили продукции на 442 млн рублей — это на 160 млн рублей больше, чем в 2019-м.Об этом сегодня сообщила пресс-служба обладминистрации.

По словам начальника регионального УФСИН Виталия Щерба, общая прибыль спецучреждений от реализации товаров превысила 17 млн рублей, большая часть средств направлена на модернизацию и развитие производственных линий.

Также Щерба уточнил, что томские заключенные изготовили 600 тысяч медицинских масок и более шести тысяч защитных костюмов для больниц и станций «скорой помощи».

Среди основных видов деятельности томских спецучреждений остаются дерево- и металлообработка, сельское хозяйство, животноводство, производство полимерных, швейных изделий и пищевых продуктов.

- Трудовая занятость осужденных — важная часть их ресоциализации, которая кроме освоения практических навыков дает им возможность оплатить назначенные судом задолженности и заработать, — отметил заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Для расширения производства, в течение 2020 года региональное управление ФСИН создало в колониях 122 дополнительных рабочих места.