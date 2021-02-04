Томская выездная бригада медиков посетила 600 онкобольных на дому

Сегодня во всем мире отмечается День борьбы против рака. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Сегодня, 4 февраля, по решению Всемирной организации здравоохранения во всем мире отмечается День борьбы против рака.

В Томске в 2020 году была сформирована выездная бригада онкодинспансера. Медики на дому посещали ограниченных в передвижении тяжелобольных и оказывали им медицинские услуги вне стен стационара. Об этом сообщил Департамент здравоохранения Томской области в своем telegram-канале.

Всего за три месяца медики посетили 600 тяжелобольных пациентов на дому.

«Бригада была сформирована в Томском областном онкологическом диспансере в октябре 2020 года, за три месяца работы медики 600 раз выезжали на дом к пациентам с онкологическими заболеваниями», - говорится в сообщении.

-Такой формат необходим, чтобы не оставлять без помощи ограниченных в передвижении тяжелобольных и оказывать им медицинские услуги вне стен стационара, — прокомментировал и.о. главврача Томского областного онкологического диспансера Максим Грищенко.

Бригада работает ежедневно в составе врача-терапевта и врача кабинета противоболевой терапии. Медики назначают препараты для облегчения симптомов заболевания и обезболивающие для снятия хронического болевого синдрома.

Напомним, что сегодня с 13 до 14 часов в Томском областном онкологическом диспансере будет работать горячая линия. По телефону (8322) 909-577 можно получить информацию по оказанию медицинской онкологической помощи, диагностике, лечению и реабилитации пациентов.