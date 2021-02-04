Любого в Томской области найдут: тайну связи могут раскрыть

Законопроект вносит изменения в федеральный закон о связи, а именно, в ст. 63 ("Тайна связи").

По информации ТАСС, Минцифры РФ разработало законопроект, согласно которому из-под тайны связи могут вывести данные о местоположении мобильного телефона абонента. Сделано это в том числе для того, чтобы упростить поиск пропавших людей, рассказали журналистам в пресс-службе министерства.

По действующему сейчас закону, тайна связи - гарантированное право гражданина, соответственно, любые ограничения допускаются только в случаях, предусмотренных федеральным законодательством. Сведения, подпадающие под тайну связи, могут выдаваться третьим лицам на основании решения суда: без него доступ к ним есть только у отправителей и получателей информации или их уполномоченных представителей, если иное не предусмотрено другими федеральными законами.

Законопроект вносит изменения в федеральный закон о связи, а именно, в ст. 63 ("Тайна связи"). В дополнение к уже имеющимся положениям статьи добавится пункт о том, что сведения, которые используются в средствах связи, не являющихся пользовательским оборудованием и содержащие данные об объемах и стоимости оказанных услуг, могут передаваться без судебного решения только по запросу органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность. Это же касается и сведений радиоэлектронных средств (РЭС) оператора связи о геолокации смартфонов.

Как отмечает ТАСС, замглавы Минцифры Олег Иванов пояснил, что операторы связи могут предоставить служебную информацию о средствах связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших граждан.

Уточняется, что разработка законопроекта проходит в рамках выполнения одного из мероприятий федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" нацпрограммы "Цифровая экономика", а также в соответствии с поручением президента РФ от 1 сентября 2020 года, согласно которому правительство совместно с Госдумой и Общественной палатой должны доработать проект федерального закона № 546865-7, "предусматривающего определение местоположения оконечного оборудования абонентов в сети подвижной радиоэлектронной связи в целях оперативного поиска пропавших без вести людей".

Разработанный Минцифры законопроект направлен на рассмотрение в заинтересованные ФОИВы, затем будет представлен на общественное обсуждение, добавляет ТАСС.