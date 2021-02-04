К сведению томичей: Роспотребнадзор прогнозирует существенное снижение роста заболеваемости коронавирусом

До конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня, а в марте может начаться заметное снижение заболеваемости.

Заметное снижение заболеваемости коронавирусом в России, вероятно, начнется в марте, а до конца февраля продлится фаза стабилизации, сообщил центральным СМИ заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. По его словам, в настоящее время фаза медленного роста заболеваемости COVID-19 в России завершилась и сменилась стабилизацией, которая обычно длится месяц-полтора.

- До конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня, а в марте может начаться заметное снижение заболеваемости, - отметил Горелов.

Он уточнил, что, скорее всего, к показателям, которые были летом прошлого года, Россия вернется уже к концу весны, в мае. Вирус полностью не исчезнет, но заболеваемость снизится.

По мнению вирусолога, сотрудника центра им. Гамалеи и академика РАН Феликса Ершова, пандемия коронавируса подходит к завершающей стадии. Можно ожидать и постепенной отмены ограничительных мер уже к середине текущего года. Об окончании пандемии можно будет говорить, когда 70 – 80 % жителей планеты уже будут иметь опыт контакта с коронавирусом. Один из решающих факторов этого, отметил ученый, - вакцинация.