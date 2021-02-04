Мышка хвостиком махнула: в томском Роспотребнадзоре рассказали о причинах вспышки псевдотуберкулеза у воспитанников интерната

25 - 28 января были госпитализированы с повышенной температурой, зудом, сыпью и нарушениями пищеварения 30 воспитанников школы-интерната в Томской области.

Региональное управление Роспотребнадзора выявило причину вспышки псевдотуберкулеза в Крыловской школе-интернате в Бакчарском районе: носителями заболевания стали мыши-полевки, обнаруженные в овощехранилище интерната. Об этом эксперты сообщили на официальной странице управления в Instagram-канале.

Напомним, с 25 по 28 января были госпитализированы с повышенной температурой, зудом, сыпью и нарушениями пищеварения 30 воспитанников школы-интерната в Бакчарском районе Томской области. В настоящее время они проходят лечение в Томске. У двоих детей диагностирован энтеровирус, у 28 – псевдотуберкулез.

- По результатам эпизоотологического обследования объекта на овощехранилище было отловлено несколько мышей полевок красно-серых, обнаружены следы пребывания грызунов. В ходе проведения проверки были выявлены нарушения к условиям хранения овощей, содержанию пищеблока, – уточнили инспекторы Роспотребнадзора.

По предварительным данным, причиной формирования очага инфекции могло послужить нарушение технологии обработки овощей, которые контактировали с выделениями грызунов. Впоследствии из-за нарушений санитарно-дезинфекционного режима в пищеблоке, бактерии попали в готовую пищу.

- Ситуация остается на особом контроле управления Роспотребнадзора по Томской области, - отметили специалисты.