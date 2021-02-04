Управлением Следственного комитета по факту гибели 9-летней томички возбуждено уголовное дело

Расследование по уголовному делу, что было возбуждено после гибели 9-летней Снежаны, получившей смертельные ожоги в пожаре, сейчас продолжается.

- Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 9-летней девочки в результате пожара в жилом доме в поселке Зональная Станция Томского района, - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, возгорание произошло 2 февраля в двухквартирном жилом доме на ул. Молодежной. На момент прибытия первого подразделения спасателей из-под крыши дома и окон одной из квартир шел густой дым. Пожарные обнаружили на втором уровне двухъярусной кровати ребенка. Девочка получила отравление продуктами горения и многочисленные ожоги. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии, где сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на все усилия медиков, маленькая Снежана умерла вчера ночью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», добавили в управлении. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

- Произведен осмотр места происшествия, назначены судебная и пожаротехническая экспертизы, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия, – уточняют специалисты. - Расследование уголовного дела продолжается.