Погода в Томске 4 февраля и до конца месяца: средняя температура будет выше нормы

Сегодняшняя погода располагает для прогулок на свежем воздухе, а также для того, чтобы побывать вечером на катке или на лыжне.

По сведениям синоптиков, сегодня в областном центре будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура -8, -10 °С. На дорогах снежные заносы, гололедица.

На территории региона также ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура днем от - 8 до -13 °С. На дорогах снежные заносы, гололедица.

Средняя месячная температура воздуха в ближайшую неделю ожидается в пределах от -12 до -16, что выше нормы на 2,5 - 3,5°С, сообщили в гидрометцентре. В первой декаде предполагаются колебания температуры воздуха ночью от -17…-22, местами -32, до -6, -11; днем от -14, -19 до 0, -5°С. В середине второй декады прогнозируется понижение температуры ночью до -22, -27, днем до -18, -23, в третьей десятидневке – колебания температуры ночью от -15, -20 до -10, -15, днем от -8, -13 до -2, -7 °С.

Месячное количество осадков будет предположительно больше нормы по западу, на остальной территории около нормы (9 - 25 мм).

Снег ожидается в большинстве дней первой половины и в последней пятидневке месяца.