Дело томского мэра: адвокаты и следователи подтвердили подлинность видео с курящим Иваном Кляйном

Следственный комитет и защита подтвердили подлинность видеозаписи с курящим Иваном Кляйном возле здания СК без наручников, однако адвокаты дали свой комментарий к съемке.

Региональное управление следственного комитета (СУ СК) подтвердило подлинность видеозаписи с курящим Иваном Кляйном у здания СК в Томске. В свою очередь, адвокаты отстраненного градоначальника сообщили в официальном телеграм-канале, что опубликованные кадры готовят общественное мнение для отказа в госпитализации.

Ранее на сайте КП Томск сообщалось, что отстраненный от должности мэра Иван Кляйн в течение недели не может попасть в больницу на операцию: региональное УФСИН постоянно переносит дату. 2 февраля СК сообщил о прекращении расследования по делу Кляйна.

3 февраля в соцсетях появилась видеозапись, где временно отстраненный от должности мэр без наручников курит у входа в региональное управление СК. В комментариях к записи утверждают, что съемка была сделана в тот же день. Ее подлинность подтвердили в СК: "Сегодня Иван Кляйн начал ознакомление с материалами дела, с разрешения следователя он выходит покурить", – прокомментировала ситуацию представитель ведомства Елена Лебедева.

- Сегодня стало очевидно, что Ивана Григорьевича в ближайшее время в стационар не поместят. Видимо, люди, которые ответственны за такие решения, четко определили приоритет следственных действий перед оказанием медицинской помощи больному человеку, – отмечает в своем заявлении защита.

Адвокаты уточнили, что Кляйна ежедневно доставляют в томское управление СК для ознакомления с материалами уголовного дела. До сегодняшнего дня ему разрешали курить в туалете СК, однако сегодня курение в здании запретили и вывели его на улицу без наручников.

- Вероятно, готовят мнение обывателей к тому, чтобы и дальше откладывать хирургическое лечение. Да, Иван Кляйн может и говорить, и ходить, и даже шутить. Позавидуем крепости духа человека в такой ситуации! – сказано в заявлении адвокатов.

Напомним, 3 уголовных дела возбуждено в отношении Кляйна – два по обвинению в превышении полномочий, одно по незаконному предпринимательству, позднее их объединили в одно производство. В середине ноября 2020 года он был заключен под стражу, в январе арест был продлен до 13 марта.