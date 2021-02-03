Власти Томской области: для профилактики пожаров нужно установить в домах дымовые датчики

В Томской области обстановка с пожарами остается напряженной; за январь было выявлено на 62% возгораний больше, чем за такой же период годом ранее.

Внеочередное совещание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС состоялось сегодня, 3 февраля. В связи с пожарной обстановкой в регионе власти поручили муниципалитетам взять под контроль установку в домах пожарных датчиков, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– В качестве эффективной меры профилактики возгораний представитель ведомства назвал автономные дымовые извещатели: установленные в домах 250 тысяч российских семей они уже спасли 646 человек, четверо – жители Томской области, – говорится в сообщении.

В связи с этим, региональная комиссия по ЧС поручила муниципалитетам вернуться к системному оснащению такими датчиками, в первую очередь, жилья многодетных семей и людей с инвалидностью. В области будут созданы специальные рабочие группы.

Также начальник департамента по соцзащите населения Марина Киняйкина отметила, что необходимо материально поддерживать жителей, которым нужен ремонт отопительных печей, замена электропроводки и т.п. В 2020 году на эти цели было выделено более 1 млн рублей.

Напомним, в Томской области за январь зарегистрировано 226 возгораний. Рост числа пожаров и гибели на них людей отмечается сразу в пяти районах: Томском, Верхнекетском, Первомайском, Шегарском и Чаинском.