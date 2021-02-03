Томичи за сутки отдали мошенникам более 7,5 млн рублей

Томичи продолжают попадаться на уловки мошенников и теряют миллионы рублей.

Самыми распространенными способами мошенничества остаются обман с кредитной картой, списание средств с банковского счета, хищение денег при покупках в интернете, а также взлом социальных сетей и просьба занять средства у других пользователей. За сутки на такие уловки мошенников попались несколько томичей, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

– Жертвами мошенников стали 7 мужчин и 5 женщин в возрасте от 34 до 77 лет. В общей сложности они перевели мошенникам более 7 500 000 рублей, – говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники напоминают, что работники банков никогда не просят называть данные карт и коды из смс-сообщений. При поступлении таких звонков нужно положить трубку, обратиться в полицию или позвонить по официальному номеру банка. В сети интернет следует избегать необдуманных финансовых операций и не переходить по ссылкам.