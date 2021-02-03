Предприятия Томской области, пострадавшие от пандемии, могут получить займы по льготной ставке

Деньги можно потратить на оплату аренды, налогов, а также на зарплату работникам.

Пострадавшие от пандемии предприятия могут получить заем по льготной ставке 3,4% годовых, а также отсрочку по оплате основного долга на полгода. Такую программу запустил фонд микрофинансирования региона, сообщает пресс-служба Томской области.

– Предприятия из отраслей, отнесенных к перечню пострадавших в пандемию коронавируса, могут получить микрозаймы по ставке 3,4 % на сумму от 50 тыс. рублей до 3 млн рублей на срок от шести до 24 месяцев. При этом заемщикам предлагается отсрочка оплаты основного долга на полгода. При получении займа на сумму до 300 тыс. рублей залог или поручительство не требуется, – дополняется в сообщении.

Отмечается, что деньги можно потратить на пополнение оборотных средств, оплату аренды, налогов, страховых взносов, выплату зарплаты и расчеты с поставщиками.

Фонд микрофинансирования Томской области находится по адресу Московский тракт, 12, 3 этаж. Туда можно подать заявку лично, либо сделать это на сайте или цифровой платформе развития региона. Дополнительная информация по номеру фонда: (3822) 902-910.