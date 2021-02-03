Врачи выявили псевдотуберкулез и энтеровирус у отравившихся детей из томской школы-интерната

Один из 30 отравившихся детей находится в состоянии средней степени тяжести, остальные – в легкой.

По предварительной информации, у двоих из 30 отравившихся детей диагностирован энтеровирус, у 28 – псевдотуберкулез. Причины заболевания пока неизвестны. Об этом сегодня сообщила в своем инстаграм депутат Госдумы РФ, член комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина.

По ее словам, 19 детей поступили в детскую инфекционную больницу в пятницу, 29 января. На сегодняшний день там находится 30 человек, одна девочка со средней степенью тяжести, все остальные в легкой степени.

– Я знаю, что еще в пятницу там работал Росздравнадзор, они взяли смывы, посмотрели, откуда приводят продукты, как питаются дети. Точно знаю, что будут проверяться поставщики продуктов, потому что псевдотуберкулез, о котором идет речь, передается грызунами или птицами. Нужно будет тщательно разбираться, в чем источник заражения детей, – пишет Соломатина в соцсети.

Также отмечается, что в учреждении проведена дезинфекция всех помещений, взяты анализы у персонала. В Крыловской школе-интернате находятся дети с ограниченными возможностями здоровья. Всего там учится 55 человек.