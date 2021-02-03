"Валентин Фест": томичи выйдут на пробежку в День всех влюбленных

Выдача номеров участникам пройдет 13 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 февраля на лыжной базе «Метелица» состоится «Валентин Фест» – лыжная гонка, соревнование по бегу и северной ходьбе для всех любителей активного образа жизни, сообщает пресс-служба мэрии.

Лыжная база «Метелица» находится в микрорайоне Академгородок по адресу улица Королева,13. Любителям активного отдыха предложено пройти дистанцию в 3 км.

Трасса мероприятия включает один круг и проложена по лыжероллерной трассе в окружении красивейшего леса. К участию допускаются лица в возрасте 12 лет и старше. Во время забега будут работать фотографы и диджеи.

Также участникам предложен заочный этап забегов. Бегуны и лыжники могут преодолеть дистанцию в любом удобном для них месте и прислать организаторам скриншот из приложения для бега. Уточняется, что участвовать в онлайн-забеге возможно в любой стране, в любом городе, в любом месте.

Всем участникам, пересекшим финишную черту, вручат памятные медали финишера и сувениры.

Стоимость регистрации: 500 рублей. Подать заявку на участие можно до 13 февраля.

Регистрация открыта на странице забега https://tomskmarathon.ru/s/festpr/