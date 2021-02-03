Больничные для работников в возрасте 65+ продлены в Томской области по 4 апреля

О сумме назначенного пособия и другую информацию томичи могут узнать по телефонам горячих линий или на сайте ФСС.

Работающие томичи в возрасте 65 лет и старше могут уйти на двухнедельный больничный по карантину новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения фонда соцстрахования РФ. Больничный можно взять на следующие периоды: с 8 по 21 февраля, с 22 февраля по 7 марта, с 8 по 21 марта, с 22 марта по 4 апреля.

Порядок оформления и оплаты остался прежним. Работник обращается к своему работодателю дистанционно, тот подает сведения на сотрудника в региональное отделение ФСС. Реестры необходимо отправлять не ранее первого дня соответствующего периода.

– Больничные оформляются в виде электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН). Региональное отделение Фонда выплачивает пособие по временной нетрудоспособности единовременно и в полном объеме в течение 7 календарных дней со дня формирования ЭЛН, – говорится в сообщении.

При этом больничный по карантину не оформляется, если сотрудник переведен на дистанционный режим работы, находится в ежегодном оплачиваемом отпуске или на больничном по другому основанию. Отмечается, что на карантине необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или пребывания, в том числе в жилых и садовых домах.

Подробная информация есть на сайте регионального отделения фонда соцстрахования, там же в личном кабинете можно узнать о сумме назначенного пособия. Также для томичей работают горячие линии: 8 (3822) 60-84-70 и 8-800-302-7549 (круглосуточно).