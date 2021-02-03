127 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Ранее сообщалось, что в регионе выявили еще 91 случай заболевания коронавирусом. Фото: Ксения Высотина

За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 127 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 25 725, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 91 новый случай заболевания.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 50,6% мест.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,89.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 марта включительно.

За весь период в Томской области установлены 28 512 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 25 725, умерших 267.