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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: +91 новый случай заражения

Общее число заболевших в регионе достигло 28 512
Ксения ГОРЮНОВА
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Еще 91 человек заболел коронавирусом в Томской области.

Еще 91 человек заболел коронавирусом в Томской области.

Сегодня, 3 февраля, в Томской области выявлен 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 28 512 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 16 474 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 526 пациентов скончались, 24 822 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 3 901 204 человека, 74 684 скончались, 3 365 367 выздоровели.