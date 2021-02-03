Томская область получит еще 18 500 доз вакцины от COVID -19

Всеобщая вакцинация для всех желающих в Томской области началась с 15 января 2021 года. Фото: Ксения Высотина

В Томской области продолжают ставить прививки от COVID-19.

В ближайшие дни Томская область получит еще 18 500 доз вакцины от коронавируса, - сообщает оперативный штаб Томской области в своем официальном телеграм-канале.

Уточняется, что поставить прививку от COVID-19 можно бесплатно во всех медицинских организациях области. На данный момент идет активная ревакцинация пациентов, поставивших первый компонент препарата «Гам-КОВИД-вак» (Спутник V).

Чтобы привиться, вам нужно оставить заявку через сайт covidtomsk.ru и портал госуслуг. Записаться также можно по единому номеру телефона 122 (набрав, после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону горячей линии департамента здравоохранения 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту прикрепления.

Как отметила заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелева: «Вакцины хватит всем желающим. Как только поступит новая партия препарата, записавшихся начнут приглашать на вакцинацию. Заявок много. Это говорит об ответственном отношении жителей Томской области к своему здоровью и здоровью окружающих».

Все заявки, принятые через интернет-порталы или по телефонам, обрабатываются, вносятся в единый список, а затем передаются в пункты вакцинации медорганизаций. Сотрудники поликлиники обзванивают записавшихся и приглашают на прививку в соответствии с очередностью и по мере поступления вакцины в регион.