В Томской области прокуроры проверят законность тарифов на жилищно-коммунальные услуги

Ситуация в ЖКХ находится на постоянном контроле прокуратуры, отмечают в ведомстве.

Генеральная прокуратура РФ примет меры по приведению тарифов на жилищно-коммунальные услуги в регионах в соответствие с законодательством. Об этом сообщила 2 февраля пресс-служба ведомства.

– Учитывая, что без надлежащего госрегулирования указанной области правоотношений невозможно обеспечить качество оказываемых населению услуг, а также развитие и модернизацию социально значимой инфраструктуры, органы прокуратуры на системной основе проводят надзорные проверки, – говорится в сообщении.

В частности, по инициативе прокуратуры Томской области при установлении тарифов на коммунальную услугу по теплоснабжению для муниципального предприятия исключены неправомерные затраты и фактически не понесенные расходы на выплату премий персоналу.

Кроме того, прокуроры реагировали на факты представления ресурсоснабжающими организациями недостоверных сведений о своей деятельности для установления тарифов.

В Новосибирской области после прокурорского вмешательства из тарифа для энергоснабжающей организации исключены экономически необоснованные расходы, в т. ч. на реализацию инвестпроектов, которые непосредственно не связаны с модернизацией и строительством объектов электросетевого хозяйства.

В Пермском крае, Кировской и Ульяновской областях вмешательство прокуроров потребовалось в связи с завышением тарифов на услуги хозяйствующих субъектов по электро-, тепло- и водоснабжению, куда необоснованно включались затраты сбытовых компаний на выплаты топ-менеджменту, дорогостоящую аренду помещений и т. д.

Исходя из этих и других фактов, выявленных в жилищно-коммунальной сфере, Генпрокуратура РФ поручила территориальным прокурорам организовать дополнительные надзорные мероприятия.