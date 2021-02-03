С начала года в Томской области от пожаров погибли 15 человек

С целью предотвращения пожаров ГУ МЧС по Томской области провели 1800 рейдов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала января 2021 года в Томской области от огня погибло 15 человек. Всего на территории в Томской области с начала года случилось 238 пожаров, что на 62% больше, чем в прошлом году, - сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным пресс-службы, чаще всего пожары происходили в частном секторе, 135 случаев. Всего с начала года в Томской области в пожарах погибли 15 человек, 7 человек получили травмы. Уточняется, что в жилом секторе погибли девять человек, шестеро - на производственных объектах.

«Основные причины пожаров: нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок (75 пожаров), нарушения при эксплуатации печей (74 пожара), неосторожное обращение с огнем (61 пожар). По иным причинам произошло 28 пожаров», - сказал Виталий Чернов, заместитель начальника отдела административной практики и дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Томской области.

Ранее сообщалось, что обстановка с пожарами в регионе остается крайне напряженной. Рост количества пожаров был отмечен во всех районах области, за исключением Зырянского и Чаинского, а также Ленинского района Томска.