На «кол» и «двойку»: томичи оценили уборку снега коммунальными службами

В опросе приняло участие 12 168 человек. Фото: Алексей ФОКИН

Во многих российских городах 2021 год начался с обильных осадков. Автомобильный сайт «Дром» решил узнать у автолюбителей справляются ли со своей работой коммунальные службы в их городах во время снегопадов.

По результатам опроса 75% водителей отрицательно оценили действия «коммунальщиков».

В Томской области «единицу» за уборку снега поставили 15,3% опрошенных, «двойку» — 16,2% автомобилистов, а «тройку» — 36,5%. При этом, 7% томичей отметили высшим баллом их работу, вариант ответа «четверка» выбрала четверть респондентов.

По словам исследователей, хуже всего зимой на дорогах в Новосибирской области и Забайкальском крае. «Единицу» здесь поставили «дорожникам» 40% и 43% соответственно. Столичные коммунальные службы справляются лучше всех в стране. В Москве ровно треть опрошенных оценила их работу на «пять». Второе место за отлично очищенные города от снега заслужили дорожные службы из Тюменской области. Четверть тюменцев поставили высший балл.

-У сибирских дорожников своя стратегия. В центральных регионах снег убирают в основном щетками, пока он падает. В сибирском регионе надо подождать, пока утрамбуется до состояния льда и только потом убирать его с помощью грейдера, погрузчиков и самосвалов, которые занимают по 1,5 полосы. Причем желательно делать это днем в час пик, – поделился один из участников опроса.

Всероссийский опрос проводился с 13 по 26 января 2021 года среди пользователей сайта. В нем приняло участие 12 168 человек.