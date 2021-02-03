Хирургический корпус томского онкодиспансера получит медоборудование на 2,5 млрд рублей

По словам вице-губернатора, в 2020-м в регионе строилось 600 объектов – от небольших до крупнейших.

В 2020 году томские строители работали на 600 объектах, сообщил 2 февраля на пресс-конференции замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. «Бюджетное финансирование проектных, ремонтных и строительных работ составило 8,5 млрд рублей. Это позволило отрасли в год пандемии показать рост сразу на 15%», – сказал он.

Самым крупным объектом стал хирургический корпус областного онкодиспансера, строящийся по нацпроекту «Здравоохранение». По словам Е. Паршуто, коробка здания завершена, сейчас подрядчик выполняет фасадные и отделочные работы. В 2021 году начнется установка высокотехнологичного медицинского оборудования стоимостью 2,5 млрд руб.

По нацпроекту «Образование» в 2020-м были капитально отремонтированы спортзалы в школах сел Парбиг и Уртам; затраты составили 9,6 млн руб. Первого сентября открылась школа на 1 100 мест стоимостью 1,4 млрд руб. в микрорайоне Южные Ворота. Вице-губернатор отметил, что это пятое учебное заведение, построенное в регионе по типовому проекту, а шестое проектируется в Томске на ул. Д. Бедного.

Еще одно образовательное учреждение на 1 100 мест (уже по другому проекту) откроется в Северном Парке: там разместится Губернаторский Светленский лицей. Продолжится строительство школы на 200 мест в селе Корнилово Томского района.

По нацпроекту «Демография» в Томском районе завершается возведение двух новых корпусов Итатского дома-интерната для престарелых и инвалидов. На 2021 год намечено окончание отделки и благоустройства, строительство локальных очистных сооружений и водозабора.

В рамках того же проекта построено три детских сада на 145 мест каждый в Кожевникове, Зырянском и Мельникове, детсады на 220 мест в Южных Воротах и сад на 280 мест в Северном Парке. В общей сложности на эти объекты бюджет направил более миллиарда рублей.