Девочка, пострадавшая в пожаре в поселке Зональная станция, сегодня скончалась

Пожар в п. Зональная станция произошел утром 2 февраля.

Сегодня стало известно, что десятилетняя девочка, которая пострадала во вчерашнем пожаре в поселке Зональная станция, скончалась. Об этом сообщили представители зональненского сельского поселения у себя в telegram-канале.

«Маленькой Снежаны, пострадавшей во время пожара ночью не стало... Скорбим и соболезнуем близким. Бедный маленький ангел. За нее молились и желали ей здоровья тысячи людей - сердечко не справилось...», - говорится в сообщении.

Напомним, что пожар произошел утром 2 февраля. Загорелся двухквартирный дом. Пожарные обнаружили ребенка в своей кровати. Также известно, что это был дом многодетной семьи. В результате происшествия родители с другими детьми остались на улице, а пострадавшая девочка с многочисленными ожогами попала в реанимацию.

Наша редакция выражает соболезнования родителям и близким маленькой Снежаны.

Реквизиты для оказания помощи семье, которая сейчас в очень сложной ситуации: полностью сгорел дом, на руках двое малолетних детей, один из них - инвалид:

4276 6405 1366 5838 (Сбербанк)

Телефон 8 923 445 38 82

Карта на Иванову Любовь Юрьевну (сестра мамы).

Также сообщается, что ТДСК предоставит пока семье временное жилье, но нужна будет мебель, посуда, постельное белье и вещи.

Вы можете помочь, предоставив мебель, технику бытовую, утварь, постельное белье. Телефон поселковой администрации для сообщения от куда нужно забирать мебель и вещи 923-969, 923-777, 923-140

Если у вас есть возможность привезти все самостоятельно, то это можно сделать по адресу администрации поселения Совхозная, 10, или в Зональненскую СОШ.

Нужна одежда для взрослых. Для мамы на рост 165 см, одежда 64 размера и обувь 41 (широкая нога). Для папы на рост 161 см, одежда 46-48 размера, обувь 39-40. Для маленького Кости (4 года) на рост 104 см, обувь 27-28, и Насти (7лет), девочка - инвалид детства, рост 123 см, обувь (подходит только ортопедическая) стелька 19,5 см, 31-32 размер обуви.

Кто может помочь - откликнитесь!