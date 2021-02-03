Томские каратисты завоевали пять медалей на всероссийском турнире

Среди выступавших спортсменов в Омске был 1 мастер спорта международного класса, 8 мастеров спорта и 67 кандидатов в мастера спорта.

Томские каратисты завоевали пять медалей на всероссийском «Кубке Прииртышья», который проходил в Омске, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Всероссийский турнир «Кубок Прииртышья» собрал 1300 участников из 25 регионов России. Каратисты соревновались в дисциплинах ката и кумитэ.

Команда воспитанниц Томской детско-юношеской школы единоборств заняла первое место в ката-группе (12-13 лет). Выступившие в ее составе спортсменки Ульяна Литвинова, Алена Тихонова и Настасья Соломенникова тренируются под руководством Александра Нестерука.

В дисциплине кумитэ в возрастной категории «18 лет и старше» победителем стала Анна Скворцова (каратэ-клуб «Сибирь»). Воспитанница ДЮСШ единоборств Алиса Черепанова в этой же дисциплине завоевала серебряную медаль в категории «14-15 лет». Обеих спортсменок тренирует Руслан Апаев.

Артем Лютько из школы каратэ «Орион» (Томск) стал серебряным призером в дисциплине кумитэ (категория «10-11 лет»), каратист занимается с тренерами Виктором Бельцем и Ольгой Суминой (Малофеевой).

Воспитанница ДЮСШ единоборств Александра Сухих (тренер Алексей Поливаный) стала бронзовым призером в категории «14-15 лет» в дисциплине ката.