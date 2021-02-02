Завершены следственные действия по уголовному делу томского мэра Ивана Кляйна

В ноябре 2020 года в отношении Кляйна возбудили уголовное дело по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

Завершены следственные действия по уголовному делу мэра Томска Ивана Кляйна о превышении полномочий и незаконном предпринимательстве, сообщила во вторник «Интерфаксу» старший помощник руководителя регионального управления СКР Елена Лебедева.

- В ближайшее время планируется ознакомление обвиняемого с материалами дела, - отметила она.

Ранее мы сообщали, что в ноябре 2020 года в отношении Кляйна возбудили уголовное дело по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). По данным следствия, мэр поручил внести в геоинформационную систему «ГеоКад» сведения о наличии у подконтрольного ему завода «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем участке многоквартирные дома. 14 ноября 2020 года Ивана Кляйна арестовали, вину он не признал. 18 ноября суд временно отстранил его от должности.

23 декабря СКР по материалам ФСБ возбудил против временно отстраненного от должности градоначальника второе уголовное дело о превышении полномочий - чиновнику инкриминировали незаконное предоставление муниципальной земли своей дочери. 18 января появилась информация о третьем уголовном деле: Ивана Кляйна обвинили в незаконном управлении "Томским пивом". Все три дела объединили в одно производство.

Сегодня адвокаты мэра сообщили, что Томский НИИ онкологии планировал прооперировать Ивана Кляйна, но региональный УФСИН не доставил его в медицинское учреждение. В ведомстве пояснили, что решение об операции принимают коллегиально врачи уголовно-исполнительной инспекции, областных или государственных клиник.