В Томской области почти на 5% проиндексированы детские пособия и выплаты «чернобыльцам»

Индексация пройдет в беззаявительном порядке, выплаты придут в марте с перерасчетом за февраль.

С 1 февраля на 4,9% проиндексированы социальные выплаты, финансируемые из федерального бюджета. В Томской области повышение коснется одной тысячи «чернобыльцев», а также почти 4 тысяч семей, которым назначено пособие по уходу за ребенком до полутора лет, сообщает пресс-служба обладминистрации.

По словам начальника департамента соцзащиты населения региона Марины Киняйкиной, в новом размере выплаты будут начислены в марте с перерасчетом за февраль. Никаких заявлений для этого подавать не нужно.

– Так, единовременное пособие при рождении ребенка составит 18 886,32 рублей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет – 7 082,85 рублей. К этим суммам начисляется районный коэффициент: 50 процентов – проживающим в «северных» районах области и 30 процентов – жителям остальных районов, включая Томск, – говорится в сообщении.

Отмечается, что около 20 видов денежной поддержки получат пострадавшие от радиационного воздействия: ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и на производственном объединении «Маяк», а также пострадавшие от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. С учетом индексации расходы на выплаты этой категории льготников составят 25,4 млн рублей.