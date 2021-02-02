Томич насмерть сбил 40-летнюю женщину недалеко от пешеходного перехода

В ведомстве напоминают, что пешеходам и водителям жизненно важно соблюдать ПДД. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

На дорогах региона за минувшие сутки погибла одна участница дорожного движения. Вчера, 1 февраля, около 19:40 на улице Мичурина, 81А в областном центре 52-летний мужчина-водитель автомобиля ВАЗ-21053 совершил наезд на пешехода; пострадавшая скончалась, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

– По предварительной информации, 40-летняя женщина переходила проезжую часть в 5 метрах от нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм пешеход скончался в карете скорой медицинской помощи, – уточняется в сообщении.

Очевидцев происшествия просят обратиться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 79, каб. №503. Или позвонить по телефону 8 (3822) 794-719, либо в дежурную группу ГИБДД 66-44-22.