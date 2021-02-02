На достройку дома по пер. Нижнему, 49 в Томске будет выделено 317 млн рублей

Ранее ввод в эксплуатацию дома по этому адресу планировался в 2021 году, а возводится объект с 2007-го.

Региональные власти направят 317 млн рублей на достройку трех блоков проблемного дома по адресу пер. Нижний, 49 в Томске, из них большая часть – средства федерального бюджета. Возобновить работы планируют летом 2021 года после того, как определится подрядчик, сообщает пресс-служба обладминистрации.

По словам замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто, с прошлого года изменилась система работы с долгостроями: власти создали областной фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Теперь на достройку домов или выплату компенсаций дольщикам регион может направить миллиард рублей (из них 830 млн – средства федерального бюджета).

– Первое решение Наблюдательного совета федерального фонда вынесено в конце 2020 года: на достройку дома по пер. Нижнему, 49 (блоки А, В, Е) выделено 317 млн рублей, из них 263 – из федеральной казны, – говорится в сообщении пресс-службы. По словам Паршуто, этих средств достаточно на достройку объекта. Работы начнутся после конкурса по выбору подрядчика, ориентировочно этим летом.

Отмечается, что сейчас в списке проблемных домов в Томске находятся 27 зданий. Объект по ул. Большой Подгорной, 46 находится в высокой степени готовности, его сдача намечена на первый квартал 2021 года.