Спасибо депутатам: зарплата исполняющего обязанности мэра Томска вырастет в два с лишним раза

Конфликт интересов обернулся для временного градоначальника дополнительным заработком.

Сегодня, 2 февраля, на 5-м собрании Дума Томска приняла решение о том, что исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер больше не сможет выписывать себе премии «за выполнение особо сложных заданий». И. о. градоначальника будет получать только должностной оклад и фиксированную доплату. Тем самым его месячная зарплата вырастет примерно с 90 до 240 тыс. рублей.

Как поясняется на сайте гордумы, зарплата муниципальных служащих (к ним относится и. о. мэра) состоит из должностного оклада и премиальной части, размер которой определяется приказом градоначальника.

– Таким образом, временно исполняющий обязанности мэра Томска фактически выступает в отношении себя в качестве представителя нанимателя и осуществляет полномочия по принятию решений о премировании, а также формирует критерии для премирования за исполнение особо важных и сложных заданий, – сказано в пояснительной записке к решению Думы.

В подобной конструкции депутаты усмотрели конфликт интересов. «Предлагается закрепить для и.о. мэра фиксированную оплату его сверхнормативного труда, чтобы исключить возможный конфликт интересов», – заявил зампредседателя Думы Андрей Петров (спикер Чингис Акатаев отсутствовал на заседании ввиду болезни).

Теперь к должностному окладу и. о. мэра будут добавлены выплаты по выслуге лет, за стаж муниципальной службы, за особые условия труда и работу с государственной тайной. Решение об этом депутаты Томской городской Думы приняли большинством голосов.

Депутат Артем Канарев потребовал озвучить размер зарплаты Михаила Ратнера до и после принятия решения. Как выяснилось, финансовые интересы чиновника отнюдь не пострадают. Как сообщил вице-спикер, в свое время Иван Кляйн получал в месяц порядка 150 тыс. руб., в то время как исполняющий его обязанности сейчас получает 90 тыс. (на основной должности зарплата Ратнера с надбавками составляла около 290 тыс.). После принятия решения его заработок вырастет примерно до 240 тыс. рублей.