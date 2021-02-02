97 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

За последние сутки в регионе от новой "короны" выздоровело еще 97 человек.

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 97 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь 25 598 составляет, — сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент больше 50 % мест.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 99 новых случаев заболевания. Всего в регионе обнаружено 28 421 заражений за время пандемии, 267 человек умерло.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,89. Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности.

Добавим, что данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 марта 2021 включительно. А людям в возрасте от 65 лет рекомендовано соблюдать самоизоляцию до 4 апреля 2021 года.

Согласно официальным данным, специалисты прогнозируют третью волну заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Томской области в марте. По оценкам экспертов, она будет слабее второй (с сентября 2020 года), но сильнее первой (весна-лето 2020 года). В ожидании третьей волны власти планируют до весны 2021-го развернуть резервный "ковидарий" в томском Дворце зрелищ и спорта. Он обойдется областной казне почти в 90 миллионов рублей.