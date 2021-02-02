Коронавирус в Томске: + 99 новых случаев заражения

За последние сутки в Томской области обнаружено 99 новых случаев COVID-19.

Сегодня, 2 февраля в Томской области выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 28 421 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 16 643 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 539 пациентов скончались, 22 372 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 3 884 730 человек, 74 158 скончались, 3 340 545 выздоровели.