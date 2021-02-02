В школе-интернате в Томской области отравились 30 детей

Дети отравились неделю назад, причины выясняются.

Порядка 30 из 56 учеников Крыловской школы-интерната Бакчарского района Томской области попали в больницу Томска с пищевым отравлением. Они были госпитализированы в областной центр в состоянии средней и легкой степени тяжести. В данный момент на месте работает Роспотребнадзор и следственный комитет, — сообщает ТАСС по СФО.

"Это Крыловская вспомогательная школа с круглосуточным пребыванием детей. Там 56 воспитанников обучается с отклонениями в здоровье. Произошло пищевое отравление, предположительно псевдотуберкулез, который переносится с грызунами. Изначально заразились 17 детей, сейчас достигла ситуация до 30 детей. Так как инфекционного отделения в бакчарской райбольнице нет, то дети были госпитализированы в город Томск в легкой и средней степени тяжести", — сообщает агентство.

Также уточняется, что дети отравились неделю назад. Они попали в больницу с сыпью, зудом и нарушением пищеварения. На месте уже работают сотрудники Роспотребнадзора и следственного комитета, выясняют возможный источник заражения. Следов крыс в самом учреждении пока не обнаружено, сейчас работники ведомств и надзорных органов проверяют смывы, взятые в учреждении. Также проводится санитарная обработка здания интерната.