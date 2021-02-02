Девочка, пострадавшая при пожаре в поселке Зональном, находится в реанимации

У девочки ожог третьей степени. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Девочка, пострадавшая сегодня во время пожара в пос. Зональная станция, доставлена в больницу скорой медицинской помощи, сообщил Департамент здравоохранения в своем telegram-канале.

По словам медиков, она находится в реанимационном отделении и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее состояние врачи оценивают, как крайне тяжелое и нестабильное. По предварительным оценкам, у девочки ожог третьей степени.

Напомним, что сегодня в 09:10 в поселке Зональная станция загорелся двухквартирный жилой дом по ул. Молодежной. Во время происшествия из дома была эвакуирована девятилетняя девочка. У ребенка было отравление продуктами горения и многочисленные ожоги.

Уточняется, что вызов на станцию скорой медицинской помощи Томска поступил в 9.33, бригада из областного центра выехала незамедлительно и в 9.51 была на месте. В 10.48 девочка в крайне тяжелом состоянии была доставлена в медучреждение, во время транспортировки проводился полный комплекс реанимационных мероприятий.