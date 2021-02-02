Первая девушка-пилот санавиации Томской области окажет медпомощь на вертолете

За время обучения Ирина показала высокие результаты и ответственное отношение к работе.

На дежурство в Томской области заступила первая девушка-пилот Ирина Долина. Она будет работать в составе медицинской эскадрильи компании «Русские Вертолетные Системы», — сообщает во вторник телеграмм канал департамента здравоохранения Томской области.

Ирина окончила Омский летно-технический колледж, где обучалась на вертолетах «Ансат» предоставленных колледжу компанией «Русские Вертолетные Системы». Также девушка прошла подготовку пилота вертолета «Ансат» с опытными инструкторами авиамедицинской эскадрильи «Русских Вертолетных Систем». Уточняется, что Ирину решили направить в Томскую область после прохождения дополнительной подготовки в авиационном учебном центре компании на базе санитарной авиации «Хелипарк Подушкино» в Московской области.

«В специфических условиях Томской области с её огромной территорией, малой плотностью населения и отсутствием надежных путей сообщения, служба санитарной авиации — важное звено в системе оказания экстренной медпомощи населению», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, доставка вертолетом пациентов, которым требуется специализированная медицинская помощь, применяется в регионе уже более 70 лет. Вертолетное сообщение наиболее востребовано на севере региона — около 80% вылетов приходится на удаленные от областного центра Парабельский и Каргасокский районы. Всего же за время работы в регионе «Русскими Вертолетными Системами» было эвакуировано свыше 1700 пациентов.