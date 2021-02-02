Власти: в 2021 году 1800 томичей переселятся из аварийного жилья

Для переселенцев будут построены один дом в переулке Целинном и два – в новом 8-м микрорайоне.

Почти 25 тысяч квадратных метров аварийного жилья планируется расселить в Томске в 2021 году. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Уточняется, что для 1800 переселенцев будут построены один дом в переулке Целинном и два – в новом 8-м микрорайоне.

- Регион уже получил 700 миллионов на ускоренное расселение в 2021 году. Через стройку мы эту задачу решаем: на Целинном уже забито свайное поле, вот-вот пройдет конкурс на 500 миллионов рублей для строительства первого дома. Объявлен аукцион на проектирование двух домов в 8-м микрорайоне ожидаем, что в 2021 году начнем строительство, – рассказал Паршуто.

Ранее сообщалось, что благодаря дополнительным средствам из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ в 2021 год вместо 11,5 тысячи квадратных метров жилья власти планировали расселить 27 тысяч квадратных метров. Общий объем финансирования расселения должен составить 1,17 миллиарда рублей.

Также в начале января завершилось проектирование нового микрорайона рядом с Зелеными Горками, где планируется построить жилье для 8,5 тысячи переселенцев из аварийного жилья. Проект предполагает возведение 10- и 17-этажных панельных домов, школы на 1100 мест и двух детских cадов. В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" начало строительства было запланировано на 2021 год.