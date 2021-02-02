Ковидный госпиталь роддома №4 в Томске больше не принимает больных с СOVID-19

Ориентировочно родильный дом № 4 полностью вернется к работе по профилю в марте этого года. Фото: Дарья ИВАНОВА

Сегодня, 2 февраля, респираторный госпиталь родильного дома № 4 Томска прекращает прием больных с СOVID-19 и пневмонией. «Фильтр» респираторного госпиталя роддома № 4 рассчитан на 80 коек, развернутый в гинекологическом отделении, закрывается на проведение дезинфекционных мероприятий, - сообщает во вторник пресс-служба региона.

«Сегодня эпидемиологическая ситуация позволяет открыть учреждение для работы по профилю. Но при ее ухудшении мы снова сможем перепрофилировать учреждение в формат респираторного госпиталя», - сказал Сергей Дмитриев, начальник департамента здравоохранения Томской области.

Плановую и экстренную медицинскую помощь по профилю «гинекология» гинекологическое отделение роддома № 4 возобновит с середины февраля.

После подготовки гинекологического отделения будет проведена обработка помещений акушерского блока, где расположена «красная зона». Все пациенты, не требующие реанимационной помощи, а также пациенты отделения реанимации после стабилизации состояния, будут перераспределены в другие госпитали.

Ориентировочно в марте родильный дом № 4 полностью вернется к работе по оказанию плановой медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным.

Ранее сообщалось, что года роддом № 4 в Томске с 22 октября 2020 был перепрофилирован под респираторный госпиталь для пациентов с COVID-19, на базе которого было развернуто 300 коек. За этот период медики пролечили здесь 1 900 пациентов с COVID-19 и пневмонией.