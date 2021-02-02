«Томскводоканал» ограничил подачу воды сразу на нескольких адресах Томска

Для томичей организован подвоз воды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня из-за повреждения водопроводных сетей «Томскводоканал» ограничил подачу воды сразу на нескольких улицах Томска, сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что в связи с перемерзанием водопроводного ввода произошло отключение холодной воды по ул. Мельничной, 73. Бригады проводят здесь восстановительные работы.

Также устраняется перемерзание коммуникаций в деревянных домах по ул. К. Маркса, 47 и 49. А из-за повреждения на водопроводной линии в пер. Песочном, 6 под отключение попали несколько частных домов.

Помимо этого, организация сегодня работает на ул. Герцена, где обеспечивают подачу холодной воды в гимназию № 6.

Для томичей организован подвоз воды. Оставить заявку на ее подвоз, а также узнать, где в данный момент находится техника, можно по телефону центральной диспетчерской службы ООО «Томскводоканал»: 8 (3822) 90-50-90.