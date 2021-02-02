Томские пожарные спасли 10-летнюю девочку

Пожарные обнаружили ребенка на втором уровне двухъярусной кровати Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Сегодня, 2 февраля, в 09:10 в пожарно-спасательную службу МЧС поступило сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме по ул. Молодежной в поселке Зональная станция Томского района, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам пожарных на момент прибытия первого подразделения из-под крыши дома и окон одной из квартир шел густой дым. Со слов очевидцев, в доме находилась 10-летняя девочка.

Пожарные обнаружили ребенка на втором уровне двухъярусной кровати. Девочка получила отравление продуктами горения и многочисленные ожоги. Спасатели проводили реанимационные действия до прибытия бригады скорой помощи, которой затем передали ребенка.

В результате пожара обгорели обрешетка крыши дома, стены в квартире. Предварительная площадь пожара 80 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано в 09:51. В тушении были задействованы 18 человек и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

Фото: ГУ МЧС по Томской области