Томичей предупреждают о запрете парковки на участке ул. А. Иванова

В здании по указанному адресу находится большое количество популярных у томичей заведений и магазинов.

Департаментом дорожного движения и благоустройства администрации Томска принято решение о запрете парковки автотранспорта вдоль проезжей части по четной стороне ул. А Иванова вблизи с примыканием к пр. Ленина. Об этом сегодня сообщила администрация города.

В здании по указанному адресу находится большое количество популярных у томичей заведений и магазинов, в том числе, офис детского технопарка «Кванториум

Уточняется, что данный участок оборудован парковками, кроме того, автомобильная парковка также расположена на территории прилегающей к зданию по ул. А. Иванова, 2.

Запрет введен из-за снижения видимости пешеходного перехода, а также препятствия движению автотранспорта в направлении пр. Ленина.