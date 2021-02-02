В ликвидации пожара были задействованы 23 человека и 5 единиц техники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня ночью в селе Богашево Томского района загорелись сразу несколько жилых домов, сообщает пресс-служба МЧС.

2 февраля в 02:30 в пожарную часть поступило сообщение о загорании сразу трех жилых домов. Первое подразделение спасателей прибыло на место в 02:36.

В одном из домов сгорела и обрушилась обрешетка крыши с мансардным этажом и дощатой верандой, обгорели стены внутри и снаружи дома. Также сгорели дощатый гараж и сарай. В гараже сгорели автомобили УАЗ и ВАЗ.

В другом соседнем доме обгорела обрешетка крыши на площади 14 кв.м. жилого бревенчатого дома 8х8 м., частично обгорела обрешетка крыши веранды, а во втором соседнем здании обгорела только наружная стена на площади 8 кв.м. 2-этажного брусового дома 10х10 м. и оплавилось пластиковое окно. Пострадавших нет.

По словам пожарных сильно пострадал в пожаре только один дом, два других им удалось отстоять.

Общая площадь пожара составила 151 кв.м. Причина пожара устанавливается.

В ликвидации пожара были задействованы 23 человека и 5 единиц техники. Пожар локализован в 03:45, ликвидирован в 05:35