Жители Томской области могут записаться на прививку от коронавируса через портал госуслуг

Некоторые томичи уже успели опробовать запись на прививку от COVID-19 через государственный сервис.

С 31 января 2021 года все желающие россияне может записаться на прививку от COVID-19 через портал госуслуг. Об этом заявил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании в понедельник.

Он напомнил, что с 18 января услуга работала в тестовом режиме, но свою функцию выполняла, при этом регионы отлаживали механизм взаимодействия систем здравоохранения на местах с порталом.

Теперь на портале госуслуг введена специализированная форма записи на вакцинацию от COVID-19. На главной странице есть баннер, по которому можно сразу перейти в нужный раздел. Форма данных пользователя предзаполнена автоматически: человеку остается только выбрать подходящее время и медицинскую организацию, где ему удобно провести процедуру.

– Если в медорганизации нет в ближайшее время такой возможности, человек оставляет заявку в листе ожидания… Ему приходит информация, как только появляется свободное время или кто-то не смог, отказался, и такая возможность может быть предоставлена, – пояснил вице-премьер.

Д. Чернышенко добавил, что на портале госуслуг действует форма обратной связи. «Эти обращения позволяют видеть, где остаются технические недоработки. Например, вдруг у кого-то не получается записаться на вакцинацию, или не хватает вакцин, или они отсутствуют… Мы тогда оперативно сможем это устранять», – сказал он.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры и Минздраву совместно с главами регионов следить, чтобы услуга по записи на вакцинацию работала четко и без сбоев, а также оперативно реагировать на обращения россиян.