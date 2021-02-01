Виновных накажут: в Томске завершена проверка по факту грязной воды в пос. Спутник

Жители пос. Спутник не будут оплачивать услуги водоснабжения до полного завершения цикла технологических работ. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Специалисты контрольного управления администрации провели оценку ситуации, сложившейся в начале января 2021 года в пос. Спутник, сообщила пресс-служба мэрии.

Напомним, в рамках инвестиционной программы «Томскводоканал» в 2020 году проложил новые водопроводные сети в поселке Спутник. На эти цели было выделено 22 миллиона рублей. Строительство коммуникаций началось в апреле и должно было завершиться в сентябре.

В итоге работы по подключению поселка к централизованному водоснабжению затянулись до 30 декабря. После переподключения жители населенного пункта испытывали проблемы с питьевой водой. В соцсетях появились видео, где в одной из квартир и вовсе из крана начала течь маслянистая жидкость.

- В Томске продолжается поэтапная работа по обеспечению жителей отдаленных территорий качественной питьевой водой. В случае с поселком Спутник мы все оказались в неординарной ситуации, тем не менее, благодаря слаженной работе муниципалитета и ресурсоснабжающей организации ее удалось устранить в максимально возможные сроки и обеспечить жителей водой надлежащего качества. Но, в это же время, это показательная история и о том, как не должны работать ресурсоснабжающие компании, жилищные организации и департамент городского хозяйства, соответствующие выводы сделаны, виновные лица понесут наказание, - сообщил Михаил Ратнер.

По его словам, в Томске в кратчайшие сроки будет разработан регламент взаимодействия и уведомления органов администрации и подведомственных служб для оперативного решения нештатных ситуаций.

По результатам проверки к дисциплинарной ответственности будет привлечен заммэра – начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев. От него требовалось объективно оценить возможные риски, которые могут возникнуть при проведении технологических работ, проанализировать исполнение аналогичных проектов на других территориях.

Также говорится о привлечении к ответственности сотрудников департамента городского хозяйства, не обеспечивших оперативное реагирование на обращения населения и управляющей компании «Старт», своевременно не подготовившей внутридомовые коммуникации к переключению.