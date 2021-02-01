Томские психологи разработали новые тесты для выявления одаренности школьников

Использование нормированных психометрических тестов пространственных способностей может обеспечить раннее выявление их уровня и способствовать их развитию. Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты факультета психологии ТГУ с коллегами из научно-технологического университета «Сириус» предложили 4 батареи тестов для определения уровня пространственных способностей у старших школьников, которые позволят выявить одаренных детей, ранее не замеченных при уже существующих способах, сообщает пресс-служба госуниверситета.

По словам авторов, текущие методы отбора одаренных школьников в основном включают только вербальный и математический компоненты. Поэтому многие ученики, демонстрирующие относительно низкие показатели по традиционным методикам отбора, но обладающие высокими пространственными способностями, остаются незамеченными. И в результате часто испытывают недостаток мотивации и получают меньше внимания от педагогов, что может негативно сказываться на их дальнейших образовательных траекториях и профессиональной деятельности.

Также они отметили, что данные масштабных исследований говорят о том, что пространственные способности связаны не только с успешным решением повседневных задач, но и с достижениями в математике у школьников.

– Руководствуясь этими нормами и результатами прохождения тестов школьником, методисты, психологи, тьюторы и другие специалисты системы образования могут выстроить для ребенка индивидуальные образовательные траектории. Например, школьнику с высокими способностями можно предложить поучаствовать в инженерно-математической олимпиаде, а с низкими – заняться оригами, играть в "пространственные" компьютерные игры или начать учить китайский язык, – объяснил старший научный сотрудник научно-технологического университета «Сириус», Максим Лиханов.

Для определения уровня пространственных способностей у школьников от 13 лет команда специалистов предложила краткую онлайн-батарею пространственных способностей – OSSAB (Online Short Spatial Ability Battery). В нее входит 4 теста, отобранных по психометрическим критериям.

Уточняется, что эти тесты были апробированы и использованы в исследованиях на британской, российской и китайской выборках и показали высокую надежность. Сейчас батарея находится в свободном доступе и может быть использована в системе образования как для идентификации пространственно-одаренных школьников, так и для диагностики низких пространственных способностей.

Какие тесты предлагают школьникам:

Сборка моделей – участникам предлагаются набор отдельных геометрических элементов и места их соединения, обозначенные буквами. Задача участников – определить, какая из предложенных в качестве вариантов ответа фигур получится, если соединить элементы указанным образом. Тест включает в себя 15 заданий, на каждое из которых дается по 20 секунд.

Законы механики – тест состоит из 16 заданий на понимание базовых принципов работы механизмов и основных физических законов. На выполнение каждого дается 25 секунд.

Оригами – участникам дают несколько изображений последовательного сворачивания листа бумаги. На последнем также показана точка – место прокола свернутого листа. Задача участников – определить, в каких местах на развернутом листе бумаги будут расположены отверстия от прокола. Тест включается в себя 15 заданий, на каждое из которых отводится по 20 секунд.

Ментальное вращение – участникам предлагается сложная геометрическая фигура. Задача участников – выбрать из предложенных вариантов, как она будет выглядеть при повороте. Тест включает в себя 15 заданий, на каждое из которых дается 20 секунд.

Пространственные способности – это умение понимать и запоминать пространственные отношения между объектами, а также совершать ментальные манипуляции с этими отношениями и визуализировать изменения этих отношений.