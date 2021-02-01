Адвокаты Кляйна: продление срока содержания под стражей может носить летальный характер

По словам защиты Иван Кляйн уже не способен передвигаться самостоятельно.

Областной суд постановил оставить без изменения решение Кировского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключении под стражу до марта в отношении Ивана Кляйна. Об этом сообщили сегодня адвокаты мэра в своем telegram-канале. Они также уверены, что дальнейшее нахождение Ивана Григорьевича в СИЗО может повлечь за собой летальный исход.

«Фактически в результате содержания под стражей и суровых условий применения такой меры пресечения Кляйн И.Г. превратился в тяжелобольного человека, из-за болей не способного самостоятельно передвигаться и элементарно ухаживать за собой. С учетом динамики ухудшения состояния здоровья обвиняемого можно предположить, что данное продление срока содержания под стражей может носить для него летальный характер, если только мера пресечения не будет изменена на менее строгую, и он не сможет получать полноценный уход и надлежащее лечение», - говорится в сообщении.

Напомним, что 11 января 2021 года Кировский районный суд Томска удовлетворил ходатайство следственного органа о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу мэра Ивана Кляйна до 13 марта.